Смерть молодого чоловіка в Івано-Франківську: поліція з’ясовує обставини

Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили допис про смерть чоловіка на вул. Довженка.

Жодних звернень на лінію 102 не надходило.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Слідів насильницької смерті не виявлено. Попередньо встановлено, що у чоловіка 1991 р.н стався епілептичний напад у під’їзді, передає правда ІФ з посиланням на Поліцію Франківщини

Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Правоохоронці продовжують працювати на місці.