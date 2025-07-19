Смерть молодого чоловіка в Івано-Франківську: поліція з’ясовує обставини

Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили допис про смерть чоловіка на вул. Довженка.
Жодних звернень на лінію 102 не надходило.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Слідів насильницької смерті не виявлено. Попередньо встановлено, що у чоловіка 1991 р.н стався епілептичний напад у під’їзді, передає правда ІФ з посиланням на Поліцію Франківщини
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Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Правоохоронці продовжують працювати на місці.