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Смерть молодого чоловіка в Івано-Франківську: поліція з'ясовує обставини
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Смерть молодого чоловіка в Івано-Франківську: поліція з’ясовує обставини

Автор: Петро Якимчук
19/07/2025 11:06
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Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили допис про смерть чоловіка на вул. Довженка.

Жодних звернень на лінію 102 не надходило.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Слідів насильницької смерті не виявлено. Попередньо встановлено, що у чоловіка 1991 р.н стався епілептичний напад у під’їзді, передає правда ІФ з посиланням на Поліцію Франківщини

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Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Правоохоронці продовжують працювати на місці.