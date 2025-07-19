Біля Франківська трапилася смертельна аварія: Деталі

Смертельна ДТП: поліція Прикарпаття встановлює обставини трагедії

Автотроща зі смертельним наслідком мала місце у п’ятницю,18 липня, близько 09:35 у селі Чукалівка, Івано-Франківського району.

Про це передає правда ІФ з посиланням на поліцію Франківщини

Відомо, що керманич автомобіля «Tesla Model Y», 1992 року народження, мешканець Івано-Франківського району, проїжджаючи заокруглення проїзної частини дороги ліворуч у напрямку свого руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Mersedes-Benz Sprinter».

Внаслідок автопригоди, керманич «Tesla Model Y», від отриманих травм загинув на місці події.

Також, травми отримали водій та пасажирка «Mersedes-Benz Sprinter». Йдеться про мешканців Косівського та Коломийського районів, 1970 і 1967 років народження.

Смертельна аварія у селі Чукалівка

Слідчими внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.