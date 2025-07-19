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На Коломийщині поїзд збив дівчинку
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Коломийщині поїзд збив дівчинку

Автор: Петро Якимчук
19/07/2025 10:02
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Учора, 18 липня, близько 19 години у селі Коршів пасажирський потяг сполученням Івано-Франківськ – Коломия наїхав на 15-річну дівчинку.

Про це передає інформаційний ресурс Правда ІФ з покликанням на  Інформатор Коломия.

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Поїздом керував житель селища Неполовківці Чернівецької області 1979 року народження. Неповнолітня раптово вибігла на залізничний переїзд під час дії червоного світла.

Внаслідок ДТП дитину доправили до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Попередньо, у неї забої всього тіла та проблеми з хребтом. Наразі спеціалісти встановлюють всі обставини аварії. 

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