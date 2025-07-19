Дощ, грози, град: погода на Прикарпатті 19 липня

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Сьогодні, 19 липня, на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, помірний короткочасний дощ, подекуди — грози й слабкий град.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть приблизно 22-23° тепла.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 12-14°, вдень — 20-22° тепла. По області вночі прогнозують 10-15°, вдень повітря прогріється до 18-23° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 6-11°, вдень — 11-16° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 2-4 кілометри.

Окрім того, 19 липня на річках басейнів Дністра та Прута можливе підвищення рівня води на 0,5-2 метра, на окремих ділянках — до 2,5 метра.

Місцями вода може вийти на заплаву та початково затопити сільськогосподарські угіддя і частково — об’єкти прирічкової інфраструктури, попереджають у Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області.