Небайдужих просять допомоги розшукати неповнолітнього прикарпатця Павла Лесюка

УВАГА РОЗШУК

Поліція встановлює місцезнаходження неповнолітнього жителя Перегінської ТГ, Калуського району.

Відділ ювенальної превенції розшукує 17-річного хлопця, який 17 липня 2025 року близько 14:00 год. пішов з дому та не повернувся по місцю свого проживання, передає інформаційний ресурс правда ІФ з покликанням на поліцію Франківщини

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Зниклий- Лесюк Павло Миколайович, 2008 року народження, мешканець села Перегінське, Перегінської ТГ, Калуського району.

Прикмети:

зріст близько 180 см,

худорлявої тілобудови,

волосся чорне.

Одягнений у футболку чорного кольору, шорти чорного кольору, гумові тапочки чорного кольору. З собою мав чорний ранець з червоними замочками.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників медіа, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітнього Павла Лесюка або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102», відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами:

0674971787, 0979832132, 0673362775, 0669897515.