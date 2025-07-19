Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
19 липня – 105 років від дня народження Тараса Мигаля (1920-1982), українського письменника, уродженця с. Русів Снятинського району (нині Снятинської міської територіальної громади Коломийського району);
55 років від дня народження Струтинського Богдана Дмитровича (1970), українського театрального режисера, продюсера, педагога, культурно-громадського діяча, народного артиста України. Директор-художній керівник Київського національного академічного театру оперети, голова Національної спілки театральних діячів України, уродженець с.Старий Лисець (нині Лисецької селищної територіальної громади Івано-Франківського району ).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.