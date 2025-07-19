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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
19/07/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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19 липня – 105 років від дня народження Тараса Мигаля (1920-1982), українського письменника, уродженця с. Русів Снятинського району (нині Снятинської міської територіальної громади Коломийського району);

55 років від дня народження Струтинського Богдана Дмитровича (1970), українського театрального режисера, продюсера, педагога, культурно-громадського діяча, народного артиста України. Директор-художній керівник Київського національного академічного театру оперети, голова Національної спілки театральних діячів України, уродженець с.Старий Лисець (нині Лисецької селищної територіальної громади Івано-Франківського району ).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.