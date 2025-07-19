ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сили оборони України ліквідували понад 1100 російських окупантів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сили оборони України ліквідували понад 1100 російських окупантів

Автор: Петро Якимчук
19/07/2025 07:49
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Благодійність для лікування дитини, приєднайся зараз.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.25, передає Правда ІФ

Втрати росіян:

  • особового складу / personnel – близько / about 1040950 (+1120) осіб / persons
  • танків / tanks – 11032 (+0) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23012 (+7) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 30531 (+46) од
  • РСЗВ / MLRS – 1442 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1198 (+1) од
  • літаків / aircraft – 421 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 46712 (+163)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3492 (+1)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 55606 (+112)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3932 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41
Дані про втрати противника з 24.02.22 по 19.07.2025
Втрати росіян 19.072025р.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!