Франківців повідомляють про можливу нічну комбіновану атаку росіян

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків застерігає мешканців та гостей громади бути уважними. Йдеться про комбіновані ворожі атаки, які окупанти ймовірно мають намір здійснювати цієї ночі по всіх областях України.

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Пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.