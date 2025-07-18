Франківців повідомляють про можливу нічну комбіновану атаку росіян

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків застерігає мешканців та гостей громади бути уважними. Йдеться про комбіновані ворожі атаки, які окупанти ймовірно мають намір здійснювати цієї ночі по всіх областях України.
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Пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.
“Будьмо уважні! Можливий комбінований удар вночі”, – коротко написав у соцмережі мер.