У Франківську судили чоловіка, який ошукав літню жінку на 20 тис. грн

Івано-Франківський міський суд виніс вирок щодо чоловіка, який разом зі спільниками шахрайським шляхом заволодів коштами літньої жінки.

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Про це пише Галка з посиланням на вирок суду.

У січні 2025 року обвинувачений діяв за попередньою змовою з іншими особами. Вони зателефонували жінці похилого віку та повідомили неправдиву інформацію про ДТП, в яку нібито потрапила її дочка. Представившись лікарем, родичкою та самою дочкою, шахраї переконали потерпілу терміново передати гроші на “операцію”.

За пів години після дзвінка один зі зловмисників прибув до будинку жінки, де отримав від неї 20 тисяч гривень.

На суді обвинувачений визнав вину, розкаявся та просив не карати суворо. Однак, з огляду на попередню судимість і рецидив злочинів, суд призначив йому остаточне покарання — 4 роки і 1 місяць позбавлення волі.