На Косівщині річка Черемош вже підмила берег і зруйнувала кілька опор ліній електропередач. ВІДЕО

Стихія на Прикарпатті не зупиняється. Найнебезпечніша ситуація у гірських районах, зокрема у Косівському, де стрімко розливаються ріки, підтоплюють населені пункти та розмивають дороги.

Пише Правда.іф з посиланням на Прикарпаттяобленерго.

За прогнозами синоптиків, 19 липня очікується подальше підвищення рівня води у річках басейнів Дністра, Прута та Черемоша — на 0,5–1,5 м, а в окремих районах — до 2,5 м.

Найнебезпечніша ситуація — у гірських районах: ріки стрімко розливаються, утворюючи селеві потоки, підтоплюючи населені пункти, розмиваючи дороги та знищуючи все на своєму шляху.

На Косівщині, у селі Кобаки, річка Черемош вже підмила берег і зруйнувала кілька опор ліній електропередач.

Енергетики опублікували відео з місця події — воно показує, в яких екстремальних умовах змушені працювати бригади.

“Стихія випробовує на міцність не лише електромережі, а й енергетиків. Енергетики ж не здаються! Як тільки це безпечно та технічно можливо, бригади приступають до відновлювальних робіт. Просимо всіх бути максимально обережними. У разі виявлення обірваних проводів — не наближайтеся!” – йдеться у дописі.

Телефонуйте на кол-центр:

0 800 50 40 20