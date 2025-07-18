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На Косівщині річка Черемош вже підмила берег і зруйнувала кілька опор ліній електропередач. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
18/07/2025 22:12
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Стихія на Прикарпатті не зупиняється. Найнебезпечніша ситуація у гірських районах, зокрема у Косівському, де стрімко розливаються ріки, підтоплюють населені пункти та розмивають дороги.

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Пише Правда.іф з посиланням на Прикарпаттяобленерго.

 За прогнозами синоптиків, 19 липня очікується подальше підвищення рівня води у річках басейнів Дністра, Прута та Черемоша — на 0,5–1,5 м, а в окремих районах — до 2,5 м.
Найнебезпечніша ситуація — у гірських районах: ріки стрімко розливаються, утворюючи селеві потоки, підтоплюючи населені пункти, розмиваючи дороги та знищуючи все на своєму шляху.

На Косівщині, у селі Кобаки, річка Черемош вже підмила берег і зруйнувала кілька опор ліній електропередач.

 Енергетики опублікували відео з місця події — воно показує, в яких екстремальних умовах змушені працювати бригади.

“Стихія випробовує на міцність не лише електромережі, а й енергетиків. Енергетики ж не здаються! Як тільки це безпечно та технічно можливо, бригади приступають до відновлювальних робіт. Просимо всіх бути максимально обережними.

У разі виявлення обірваних проводів — не наближайтеся!” – йдеться у дописі.

 Телефонуйте на кол-центр:
0 800 50 40 20