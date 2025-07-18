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Донька Олі Полякової вийшла заміж
Диван на коліщатках в темній вітальні

Донька Олі Полякової вийшла заміж

Автор: Орися Корчун
18/07/2025 22:07
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Старша донька співачки Олі Полякової, Марія несподівано оголосила, що вийшла заміж.  Пише Табло ID. 

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Дівчина, яка заручилася лише два тижні тому, виклала фото і відео з новоспеченим чоловіком на ім’я Еден Пассареллі і показала обручку. 

Обранець Марії – басист і теж навчається в Берклі. Маша Полякова з чоловіком

Молоді музиканти справді побралися чи жартують?

“Ну що #justmarried”, – коротко написала Маша. 

Такий ось неочікуваний шлюб стався у Маші через 7 місяців навчання в Берклі. До речі, обручки у молодят на лівій руці

Такий ось неочікуваний шлюб стався у Маші через 7 місяців навчання в Берклі. До речі, обручки у молодят на лівій руціЗамість весільного торту було таке

Замість весільного торту було таке

Мама Маші, Оля Полякова залишила під постом дочки теплі слова, а пізніше виклала відео їхнього розпису. 