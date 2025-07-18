Донька Олі Полякової вийшла заміж

Старша донька співачки Олі Полякової, Марія несподівано оголосила, що вийшла заміж. Пише Табло ID.
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Дівчина, яка заручилася лише два тижні тому, виклала фото і відео з новоспеченим чоловіком на ім’я Еден Пассареллі і показала обручку.
Обранець Марії – басист і теж навчається в Берклі.
Молоді музиканти справді побралися чи жартують?
“Ну що #justmarried”, – коротко написала Маша.
Такий ось неочікуваний шлюб стався у Маші через 7 місяців навчання в Берклі. До речі, обручки у молодят на лівій руці
Замість весільного торту було таке
Мама Маші, Оля Полякова залишила під постом дочки теплі слова, а пізніше виклала відео їхнього розпису.