Новий міст будують, старий не перекриють: Франківськ готується до транспортних змін на Пасічну

17 липня у ранковому прямому ефірі міський голова Руслан Марцінків анонсував відкриття нового моста у мікрорайон Пасічна.

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За його словами, будівництво йде за графіком, а старий міст залишатиметься відкритим для проїзду, повідомляє Інформатор Івано-Франківськ.

Мер підтвердив, що будівельні роботи йдуть відповідно до плану, і відкриття нового моста заплановане до кінця року.

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“Обіцяли до кінця року він буде. Тобто ми йдемо по графіку. Все буде гаразд“, – розповів мер.

Також Марцінків додав, що працюватимуть два паралельні мости. Рух на старому мості не перекриватимуть — ремонтні роботи проводитимуть під ним.