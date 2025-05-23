Блогер показав, як будуть опускати та з’єднувати міст на Пасічну в Івано-Франківську. ВІДЕО

Франківець зняв відео про те, як створюють опори, на які опускатимуть міст на Пасічну, аби з’єднати металоконструкцію з розв’язкою.

Пишуть Версії

Галицький міст в Івано-Франківську з’єднав береги. На початку травня завершили монтаж каркасу, попереду — опускання і гідроізоляція. Як виглядає металоконструкція, яка повністю з’єднала вулиці Хіміків та Надрічну, на День міста продемонстрував мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Металоконструкція, яка тягнеться від вулиці Хіміків до Надрічної, тепер формує цілісну інженерну споруду, що готова до подальших будівельних робіт. Як повідомили в управлінні капітального будівництва, фахівці готуються розпочинати опускання мосту до проєктної відмітки. Це є важливим технологічним етапом перед нанесенням гідроізоляції та фарбуванням металевих елементів.

Як спеціалісти готують опори, на які будуть опускати Галицький міст, вдалося побачити франківцю Василю. На своєму Тік-Ток каналі чоловік запевнив, що отримав дозвіл на зйомку.

«Міст дозволили мені знімати. Я ніколи не бачив, як воно все відбувається – то справді великий міст. Там є вставки, їх будуть забирати і садити міст», – продемонстрував франківець.

Паралельно з підготовкою до опускання мосту триває підготовка до прокладання інженерних мереж. На початку червня, залежно від погодних умов, підрядник приступить до встановлення труб для відведення зливової води та перенесення водопровідних комунікацій.

За словами інженерів, завершення монтажу каркасу дозволяє приступити до формування дорожнього полотна, тротуарів, а також облаштування інфраструктури для пішоходів і велосипедистів. Проїжджа частина передбачає асфальтне покриття, а пішохідні зони мають бути доступні й для маломобільних груп населення.

Будівництво мосту супроводжувалося низкою викликів, зокрема труднощами з постачанням металу в умовах повномасштабної війни. Проте реалізація проєкту просувається стабільно, і міська влада запевняє, що цього року об’єкт буде введено в експлуатацію.

Зокрема 8 травня міський голова пройшовся по новому Галицькому мосту. А вже в серпні, до Дня Незалежности України, він планує тестове випробування — особисто проїхатися новим мостом на автомобілі. Попередньо відкриття руху для транспорту заплановано орієнтовно на жовтень-листопад.

Також міський голова Руслан Марцінків окреслив фінальні етапи будівництва, які включатимуть облаштування проїжджої частини асфальтовим покриттям, створення зручного тротуару для пішоходів, велосипедистів та маломобільних груп населення, і акцентував увагу на складнощах, з якими довелося зіткнутися під час реалізації проєкту.