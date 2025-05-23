П’ятеро прикарпатців повернули сьогодні з російського полону

Добра звістка для Прикарпаття: серед звільнених з полону – пʼятеро захисників з нашої області.

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Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук .

Повернули прикарпатців:

Ігор Гуменяк з Івано-Франківської громади, з Опришівців. Ігор – солдат стрілець 78-го батальону 102 ТРО. Він був у полоні з 2022 року.

Омелян Кабан з Єзупільської громади

Володимир Козар з Рогатинщини

Василь Косован зі Снятинщини

Петро Марцінко з Тисменицької громади.