П’ятеро прикарпатців повернули сьогодні з російського полону

Добра звістка для Прикарпаття: серед звільнених з полону – пʼятеро захисників з нашої області.
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Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук .
Повернули прикарпатців:
Ігор Гуменяк з Івано-Франківської громади, з Опришівців. Ігор – солдат стрілець 78-го батальону 102 ТРО. Він був у полоні з 2022 року.
Омелян Кабан з Єзупільської громади
Володимир Козар з Рогатинщини
Василь Косован зі Снятинщини