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П’ятеро прикарпатців повернули сьогодні з російського полону

Автор: Оксана Марушкевич
23/05/2025 18:45
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Добра звістка для Прикарпаття: серед звільнених з полону – пʼятеро захисників з нашої області.

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Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук .

Повернули прикарпатців:

▪️Ігор Гуменяк з Івано-Франківської громади, з Опришівців. Ігор – солдат стрілець 78-го батальону 102 ТРО. Він був у полоні з 2022 року.

▪️Омелян Кабан з Єзупільської громади

▪️Володимир Козар з Рогатинщини

▪️Василь Косован зі Снятинщини

▪️Петро Марцінко з Тисменицької громади.