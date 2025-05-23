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Коли в Україні буде спека +30 градусів: синоптик назвав дату
Диван на коліщатках в темній вітальні

Коли в Україні буде спека +30 градусів: синоптик назвав дату

Автор: Орися Корчун
23/05/2025 19:12
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ДІМ РІА
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Замість очікуваного тепла у травні несподівано вдарили заморозки, а в частині областей навіть йшов сніг. І хоча до літа залишилося лише кілька днів, в Україні переважає прохолодна погода, , повідомляє 24 Канал з посиланням на метеоролога Ігоря Кібальчича.

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Упродовж 24 травня на Заході стане прохолодніше, а 25 травня холод пошириться також і на північні регіони. Тут вночі +4 – +10 градусів, удень +10 – +17

Вищі температури залишаться у південних і східних областях. Зокрема, вночі +11 – +16, удень +23 – +28 градусів.

За прогнозом Кібальчича, до кінця місяця очікується близька до норми температура. Лише подекуди вона буде нижчою на 1 – 3 градуси.

Однак, уже 29 – 31 травня є можливість надходження спекотного повітря з районів Центральної Азії на територію південно-східних областей. Через це у зазначених регіонах температура повітря подекуди може досягати вдень уже +30 градусів.

Нагадаємо Погода на Івано-Франківщині 23 травня