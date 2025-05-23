Путін заявив, що військові рф почали створювати «буферну зону» на кордоні

Російський лідер володимир путін заявив, що його окупаційна армія вже виконує завдання щодо створення «буферної зони безпеки» вздовж кордону з Україною.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Слова диктатора наводять росЗМІ.

«Вже говорив, що було ухвалено рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону. Наші збройні сили зараз це завдання вирішують», – заявив глава Кремля.

За словами путіну, робота на цьому напрямі триває, російські війська «активно придушують вогневі точки противника».

На заяву лідера рф вже відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram.