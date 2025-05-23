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Путін заявив, що військові рф почали створювати «буферну зону» на кордоні
Диван на коліщатках в темній вітальні

Путін заявив, що військові рф почали створювати «буферну зону» на кордоні

Автор: Олег Мамчур
23/05/2025 19:30
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Російський лідер володимир путін заявив, що його окупаційна армія вже виконує завдання щодо створення «буферної зони безпеки» вздовж кордону з Україною.

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Слова диктатора наводять росЗМІ.

«Вже говорив, що було ухвалено рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону. Наші збройні сили зараз це завдання вирішують», – заявив глава Кремля.

За словами путіну, робота на цьому напрямі триває, російські війська «активно придушують вогневі точки противника».

На заяву лідера рф вже відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram.

«Про буферну зону путін вже каже не вперше, рік тому щось не склалось в нього з цим, хоч теж лякав. Зараз просто демонструє, що не хоче припиняти вогонь», – написав він.