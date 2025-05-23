“Прикарпаття” зіграло унічию з “Діназом” в матчі Першої ліги

Івано-франківська команда зіграла внічию з “Діназом”, яка гарантувала “Прикарпаттю” збереження прописки у Першій лізі наступного сезону.

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Пише Правда.іф

На 28-й хвилині гості відкрили рахунок: після розіграшу кутового Соловйов прострілив, а Барчук п’ятою переправив м’яч у сітку – 0:1.

У компенсований до першого тайму час вишгородці змогли відігратися: Рудницький першим зорієнтувався у штрафній і майстерно переграв голкіпера – 1:1.

Однак після перерви “Прикарпаття” знову вийшло вперед. Радульський подав з кутового, а Кіріченко у боротьбі зі Швецем зрізав м’яч у власні ворота – 1:2.

Вишгородці не опустили руки і вдруге у матчі зрівняли рахунок – це Латута класнимм ударом поцілив у дальній верхній кут – 2:2.

Вирвати перемогу ніхто із суперників не зміг. Поки з 29 очками “Прикарпаття” залишається на третій позиції втішної групи. За тиждень івано-франківці прийматимуть “Металург”.