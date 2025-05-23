У центрі Франківська буде ще один літник. ФОТО

У середмісті Івано-Франківська буде ще один літник – його площа 87,3 м2.

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Літній торговий майданчик вже будують на вулиці Незалежності, 4 – від ресторану української кухні «Далі буде», пише Репортер.

Літник діятиме до 31 жовтня. Дозвіл на встановлення літнього торгового майданчика видав виконком Івано-Франківської міськради. У документі йдеться:

Виконавчий комітет міської ради вирішив погодити розміщення та облаштування торгових майданчиків відповідно до паспортів погоджених Департаментом містобудування та архітектури суб’єкту господарської діяльності Горчаку П. М., літній торговий майданчик площею 87,3 м2 на вул. Незалежності, поруч будинку № 4 з 14 травня до 31 жовтня 2025 року.

Директоркою ресторану «Далі буде» є Ольга Горчак. На онлайн-сервісі доступу до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу «Опендатабот» вказано статутний капітал 1 000 гривень.

Втім, за даними онлайн-сервісу перевірки компаній YouControl, Горчак П. М. є співзасновником шести компаній. Серед них «Фабрика кави» та «Реберня ІФ».