Відомо, яким буде червень 2025 року на Івано-Франківщині

Червень на Івано-Франківщині буде теплішим від норми. Синоптики прогнозують, що середня місячна температура буде приблизно на 1,2-1,6° вищою.

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Про це інформують на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології

“Передбачається, що середня місячна температура буде приблизно на 1,2-1,6° вищою від норми. Кількість опадів очікується дещо нижчою від місячної норми”, — йдеться у дописі.

Якою була погода у червні за попередні роки

Середня місячна температура у червні на Прикарпатті становить приблизно 16-18° тепла, на високогір’ї — орієнтовно 11° тепла.

Максимальна температура повітря у минулі роки сягала 32-35° тепла, на високогір’ї — 25° тепла. Найнижчих позначок стовпчики термометра у червні сягали 0-1° тепла в Івано-Франківську та області, а також 5° морозу на високогір’ї.

Середня місячна кількість опадів у червні складала 94-157 міліметрів та 184 міліметри на високогір’ї.