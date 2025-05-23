На Прикарпатті працюють 19 патронатних сімей, ще 4 – створять

В Івано-Франківській області працюють вже 19 патронатних сімей. Вони надають тимчасовий догляд 29 дітям, які з певних причин не можуть виховуватись у своїх родинах. Ще чотири сім’ї нині у процесі збору документів або очікують на навчання.

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Загальна кількість таких сімей в Україні у травні сягнула 500. При цьому на початку 2024 року було менше ніж 300.

У липні минулого року Мінсоцполітики майже удвічі підвищило оплату праці патронатних вихователів, запровадило оплачувану відпустку, оплачуваний час очікування дитини й можливість вихователю мати оплачуваного помічника не з-поміж членів родини. А в межах проєкту ведеться робота із залучення нових сімей безпосередньо в громадах.

«​​​​Родина для кожної дитини починається з турботливих дорослих. Я дякую кожній патронатній сім’ї за піклування про дітей у складних життєвих ситуаціях. 500 родин — амбітне досягнення і результат спільних зусиль багатьох людей. Водночас цієї кількості все ще недостатньо, щоб забезпечити дітям у кожній громаді безпечне сімейне виховання. Тому рухаємося далі. Закликаю тих, хто має досвід роботи з дітьми, створювати патронатні сім’ї. Дізнайтесь про таку можливість у службі у справах дітей або центрі зайнятості, щоб стати турботливими вихователями для дітей, які цього потребують», — говорить міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Завдяки патронату дитина уникає додаткового травмування: якщо вона опинилась без батьківського піклування, то потрапляє не в інституційний заклад, а в сім’ю. Тут дитина отримує індивідуальну підтримку, виховання та реабілітацію — поки соціальні служби допомагають батькам впоратися з труднощами або на час пошуку нової сім’ї. Патронатні родини також опікуються неповнолітніми вагітними та породіллями, створюючи безпечне середовище для дівчат у складних ситуаціях.

Якщо громада може вчасно допомогти сім’ї у кризі, випадків потрапляння дітей до інтернатів стає менше.