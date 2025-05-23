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Вогнеборці врятували жінку під час пожежі в місті Івано-Франківськ

Автор: Оксана Марушкевич
23/05/2025 21:21
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23 травня о 18:18 надійшло повідомлення на лінію 101 про задимлення з квартири на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Хіміків в місті Івано-Франківськ.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

По прибуттю на місце події було встановлено, що у квартирі сталася пожежа побутових речей на кухні. Пожежу було ліквідовано до прибуття пожежного підрозділу, мешканцями будинку.

На місці події рятувальники виявили у задимленому помешканні жінку 1968 р.н., яку було передано медикам.

“Пам’ятайте про дотримання правил пожежної безпеки. Бережіть себе та своїх близьких”, – йдеться у дописі.