Вогнеборці врятували жінку під час пожежі в місті Івано-Франківськ

23 травня о 18:18 надійшло повідомлення на лінію 101 про задимлення з квартири на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Хіміків в місті Івано-Франківськ.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

По прибуттю на місце події було встановлено, що у квартирі сталася пожежа побутових речей на кухні. Пожежу було ліквідовано до прибуття пожежного підрозділу, мешканцями будинку.

На місці події рятувальники виявили у задимленому помешканні жінку 1968 р.н., яку було передано медикам.