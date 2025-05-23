Погода на Івано-Франківщині 23 травня

23 травня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вдень — помірний дощ, місцями — грози та слабкий град.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 8-10°, вдень — 14-16° тепла.

По області вночі прогнозують 6-11°, вдень — 14-19° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — 2-7°, вдень — 10-15° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, можливі пориви — до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.