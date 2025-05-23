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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
23/05/2025 08:55
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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23 травня – День героїв (остання неділя травня);

– 60 років виповнюється Володимиру Єшкілєву (1965),  письменнику, філософу, автору романів «Адепт», «Візантійська фотографія», «Пафос», «Імператор повені», «Усі кути Трикутника: Апокриф мандрів Григорія Сковороди», «Гніздо», «Мандри Солтиса та інші історії» та ін., уродженцю м. Івано-Франківська.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.