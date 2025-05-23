Прикарпатці, чиє майно було пошкоджено внаслідок ранкового обстрілу, можуть отримати грошову компенсацію

Мешканці Прикарпаття, чиє майно було пошкоджено внаслідок ранкового обстрілу, зможуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету в рамках комплексної програми соціального захисту населення на 2022-2026 роки.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук, передає Правда.іф.
Заявки слід подати до облдержадміністрації чи департаменту соціальної політики ОДА з пакетом відповідних документів:
-заява, де вказано деталі про подію та необхідність виділення коштів;
-копія паспорта й довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
-оригінал довідки про зареєстрованих людей у житловому приміщенні;
-копія документу, що підтверджує право власності на нерухоме майно;
-рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна;-
-копія інформаційної довідки про правопорушення;
-рахунок в банку.