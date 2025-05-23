Прикарпатці, чиє майно було пошкоджено внаслідок ранкового обстрілу, можуть отримати грошову компенсацію

Мешканці Прикарпаття, чиє майно було пошкоджено внаслідок ранкового обстрілу, зможуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету в рамках комплексної програми соціального захисту населення на 2022-2026 роки.

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Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук, передає Правда.іф.

Заявки слід подати до облдержадміністрації чи департаменту соціальної політики ОДА з пакетом відповідних документів:

-заява, де вказано деталі про подію та необхідність виділення коштів;

-копія паспорта й довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

-оригінал довідки про зареєстрованих людей у житловому приміщенні;

-копія документу, що підтверджує право власності на нерухоме майно;

-рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна;-

-копія інформаційної довідки про правопорушення;

-рахунок в банку.