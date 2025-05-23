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Біля стадіону “Рух” виявили тіло хлопця: попередній висновок – самогубство. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
23/05/2025 10:02
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В Івано-Франківську біля стадіону “Рух” було виявлено тіло хлопця 2007 року народження. Поліцейські зареєстрували кримінальне провадження за ст.115 (Самогубство) ККУ.

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Пише Правда.іф з посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківська.

“Хлопець 2007 року народження, житель Калуського району. Тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи на встановлення причини смерті”, – йдеться у дописі.

Підписники місцевого Телеграм-каналу надсилають відео з місця події.

Зробили його о 7:30, коли тіло ще не було накрите.