Біля стадіону “Рух” виявили тіло хлопця: попередній висновок – самогубство. ВІДЕО

В Івано-Франківську біля стадіону “Рух” було виявлено тіло хлопця 2007 року народження. Поліцейські зареєстрували кримінальне провадження за ст.115 (Самогубство) ККУ.

Пише Правда.іф з посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківська.

“Хлопець 2007 року народження, житель Калуського району. Тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи на встановлення причини смерті”, – йдеться у дописі.

Підписники місцевого Телеграм-каналу надсилають відео з місця події.

Зробили його о 7:30, коли тіло ще не було накрите.