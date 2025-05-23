На Франківщині обвалився ґрунт під колією — УЗ змінила рух 9 поїздів

Через провал ґрунту та просідання залізничного полотна на ділянці Ясіня — Вороненко, що сталося 22 травня, Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути низки пасажирських поїздів, що прямують з Києва, Харкова, Сум, Запоріжжя й Одеси у Рахівському напрямку. Більшість потягів 23 травня 2025 року доїжджатимуть й відправлятимуться у зворотний бік з Івано-Франківщини.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Укрзалізниці.

Розклад руху поїздів на 23 травня:

поїзд № 233 Київ — Рахів курсуватиме лише до Яремча й прибуде о 5:21. Зворотний рейс № 144 Рахів — Чернігів відправлятиметься з Яремча о 12:24;

поїзд № 55 Київ — Рахів їхатиме до станції Микуличин й прибуде о 6:48. У зворотний бік до Києва він відправиться також зі станції Микуличин о 18:48;

поїзд № 95 Київ — Рахів курсуватиме до станції Вороненко (прибуття о 8:45). Назад до Києва він відправлятиметься о 21:08;

поїзд № 107 Київ — Рахів прибуватиме до станції Вороненко о 9:46. Зворотний рейс до Києва звідти відправиться о 13:50;

поїзд № 5 Запоріжжя — Ясіня їхатиме лише до станції Ворохта й прибуде туди о 10:04. У зворотному напрямку він відправиться о 13:03;

поїзд № 25 Одеса — Ясіня матиме кінцеву зупинку у Ворохті об 11:35. Звідти він вирушить до Одеси о 15:35;

поїзд № 357 Київ — Ясіня приїде до Микуличина об 11:58. У зворотному напрямку він відправиться о 15:27;

поїзд № 1 Харків — Ворохта прибуде до Яремча о 12:55, а відправиться звідти о 17:12;

поїзд № 143 Суми — Рахів курсуватиме до Ворохти й прибуде туди о 16:28. Рейс № 234 Рахів — Київ відправлятиметься в цей день з Ворохти о 22:36.

Крім того, приміський поїзд № 6441/6442 сполученням Коломия — Ділове їхатиме лише до Делятина.

“Для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення Укрзалізниця організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів”, — йдеться у дописі.