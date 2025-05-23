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Анонс матчу Першої ліги «Діназ» - «Прикарпаття»
Диван на коліщатках в темній вітальні

Анонс матчу Першої ліги «Діназ» – «Прикарпаття»

Автор: Олег Мамчур
23/05/2025 10:54
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У п’ятницю, 23 травня, усі матчі 9-го туру групи “Вибування” розпочнуться одночасно, а в одному з них “Діназ” на однойменному стадіоні в Демидові прийматиме івано-франківське “Прикарпаття”.

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Пряму трансляцію цієї гри дивіться о 13:00 на YouTube-каналі DiviSport.

У турнірній таблиці різниця між суперниками складає 13 очок. Передостання команда групи “Вибування” у шести весняних поєдинках набрала лише два залікові бали. Вишгородці вдома зуміли відібрати очки у “Поділля” і “Ниви”, зігравши внічию 1:1, а інші чотири матчі програли. Хоча й “Діназ” поки зберігає теоретичні шанси, щоб фінішувати у зоні перехідних матчів.

Натомість івано-франківцям для збереження прописки у Першій лізі у заключних двох турах потрібно набрати бодай одне очко. Навесні “Прикарпаття” видало семиматчеву серію без поразок, яку у центральному матчі минулого туру перервала “Вікторія” (0:1). Дві перемоги на фініші чемпіонату гарантують “зелено-жовтим” місце у трійці кращих втішної групи. 

П’ятнична гра стане лише четвертою в історії очних протистоянь суперників, які познайомилися між собою у сезоні 2022/23. В Івано-Франківську гості зуміли здобути свою дебютну перемогу після підвищення в класі. Єдиний м’яч у ворота прикарпатців забив граючий директор “Діназа” Старенький – 0:1. У другому колі команди розійшлися результативною нічиєю у Демидові. У гостей Оринчак відкрив рахунок, згодом двічі забили вишгородці, а остаточний підсумок встановив Барчук – 2:2. 

Трохи більше місяця тому у 4-му турі групи “Вибування” івано-франківці здобули вольову перемогу завдяки дублям Цюцюри і Хоми. Хоча й двічі по ходу матчу “Діназ” був попереду, забивши два м’ячі на початку кожного тайму. У підсумку, 4:2 за “Прикарпаттям”. Як буде цього разу – дізнаємось незабаром…