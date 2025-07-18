Підозрюваним у побитті “азовця” Андрія Кориневича у Франківську вдруге не обрали запобіжний захід

В Івано-Франківському міському суді вдруге не обрали запобіжний захід військовослужбовцям 3 окремої штурмової бригади, яких підозрюють у побитті Андрія Кориневича — майора 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов”.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Засідання проводили у закритому режимі. У коментарі Суспільному Андрій Кориневич розповів, що підозрювані не з’явилися до зали суду.

“Перше засідання, на яке вони не прийшли, відбулося 30 червня 2025 року. Причини їхньої відсутності були пояснені наказом про виконання ними бойового завдання, що є безстроковим. Відтак військова служба правопорядку не може вплинути на їхню присутність у суді. Своєю чергою слідчі теж не можуть повпливати на те, щоб нападники прибули на досудове засідання”, — сказав військовослужбовець.

Зі слів Андрія Кориневича, наступне засідання призначили на 24 липня.

Що відомо про побиття військовослужбовця Андрія Кориневича

Увечері 13 червня 2025 року в Івано-Франківську двоє невідомих напали на військовослужбовця Андрія Кориневича та втекли. Бійця доставили до обласної клінічної лікарні.

Нападники використовували телескопічні палиці та газовий балон. У результаті потерпілий отримав хімічні опіки очей, садна на колінах, передпліччі.

Андрій Кориневич вважає, що замах на нього 13 червня 2025 року був спланованим. Двоє нападників у масках чекали на бійця у дворі будинку.

Поліцейські відкрили провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою людей із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.

Що відомо про Андрія Кориневича

Андрій Кориневич на позивний Корінь — родом зі Стрия, що на Львівщині. У січні 2015 року чоловік мобілізувався у військо — пішов служити в бригаду “Азов”. З 2015 по 2022 рік Андрій Кориневич боронив Красногорівку, Мар’їнку, брав участь у боях на Світлодарській дузі, неподалік Бахмута. Під час повномасштабного вторгнення РФ боронив Маріуполь.

З “Азовсталі” Андрій Кориневич потрапив у російський полон, був в Оленівці. Через чотири місяці його звільнили. Після повернення з російської неволі, лікування та реабілітації — 1 січня 2023 року — “Корінь” знову повернувся на військову службу в “Азов”. Зокрема, у травні 2023 року брав участь у контрнаступі на Оріхівському напрямку.

З травня 2024 року Андрій Кориневич займається рекрутингом в Івано-Франківській області.