Кабмін підтримав збільшення виплат при народженні дитини до 50 тисяч гривень

Уряд України схвалив законопроєкт про збільшення одноразової допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Документ передбачає комплекс нових механізмів виплат, що охоплюють період до та після народження дитини.

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Основна виплата зросте до 50 тисяч гривень

Одним із ключових положень нового законопроєкту є збільшення одноразової виплати після народження дитини. Згідно з документом, розмір допомоги зросте з нинішніх 10,3 тисячі гривень до 50 тисяч гривень. Ця сума буде надаватися одноразово після народження дитини.

“Ми не просто впроваджуємо нові виплати чи змінюємо їхній механізм, ми впроваджуємо нову філософію державної підтримки: у центрі уваги — людина, її потреби та можливості”, — наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Допомога для жінок без трудового стажу також зросте

Окрема категорія передбачена для жінок, які народили дитину, але не мають офіційного трудового стажу. Станом на сьогодні така допомога становить менш ніж 1000 гривень, проте після ухвалення закону її розмір зросте до 7 тисяч гривень на місяць.

Щомісячна підтримка догляду за дитиною до одного року

Законопроєктом передбачено й нову щомісячну допомогу одному з батьків або опікуну, які здійснюють догляд за дитиною до досягнення нею одного року. Розмір цієї виплати буде визначений урядом окремо.

Цей вид допомоги не залежатиме від наявності трудового стажу та надаватиметься щомісячно впродовж першого року життя дитини.

Впроваджується програма «єЯсла» — вибір між роботою і доглядом

Ще одне положення документа — впровадження програми під назвою «єЯсла». Вона стосується періоду після досягнення дитиною одного року. Батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або залишитися вдома для подальшого догляду за дитиною до трьох років.

У випадку, якщо батьки обирають працевлаштування, держава виплачуватиме щомісяця 8 тисяч гривень. Якщо ж один із батьків вирішить продовжити догляд за дитиною вдома, держава зберігатиме за ним сплату єдиного соціального внеску до досягнення дитиною трирічного віку.

Зберігається «Пакунок малюка» у натуральній і грошовій формі

Уряд залишає чинною програму «Пакунок малюка», яка надалі існуватиме у двох форматах — як натуральна допомога та як грошова компенсація. У разі вибору грошового еквівалента, родина отримає понад 7,5 тисячі гривень.

Передбачено також «Пакунок школяра» для першокласників

Окрім підтримки новонароджених, уряд розширює допомогу для дітей шкільного віку. Програма «Пакунок школяра», затверджена раніше, передбачає 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Ці кошти родини можуть використати для придбання шкільного приладдя, одягу та інших необхідних товарів перед початком навчального року.

Після затвердження Кабінетом Міністрів, законопроєкт буде направлений на розгляд до Верховної Ради України. У разі ухвалення парламентом, нова система державної підтримки набуде чинності у визначений законом термін.