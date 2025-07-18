На Івано-Франківщині затримали наркоторговця, який торгував наркотиками через “закладки”

Коломийські поліцейські викрили та затримали місцевого жителя, який розповсюджував наркотичні засоби на території міста. Фігуранту повідомлено про підозру. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

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18-річний мешканець Коломиї працював шляхом так званих закладок

“В ході слідства, встановлено що 18-річний мешканець Коломиї працював шляхом так званих закладок: контактував з клієнтами через профіль в одному з месенджерів, а після отримання замовлення – робив закладки з наркотоваром у різних районах міста. Далі надсилав замовникам геолокацію та отримував за це грошові кошти”, – йдеться у дописі.

Затримали підозрюваного в наркодилерстві на одній із вулиць міста. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили та вилучили у зловмисника понад сотню згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожу на наркотичний засіб «Амфетамін».

Вилучені речовини направлено на проведення експертних досліджень.

Фігуранта слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від чотирьох та восьми років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Коломийська окружна прокуратура.