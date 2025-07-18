На Івано-Франківщині триває кампанія з декларування зброї

Від початку 2025 року до поліції Івано-Франківщини 132 громадян задекларували вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.
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Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області
Серед задекларованої зброї – 27 автоматів, 14 карабінів, 94 мисливських гладкоствольних рушниць, 7 пістолетів, 4 одиниці комбінованої зброї та понад 6500 набоїв різного калібру.
Окрім того, 12 одиниць зброї та 410 боєприпасів громадяни добровільно здали без декларування.
Поліція нагадує:
“У разі виявлення або набуття вогнепальної зброї та боєприпасів, громадяни зобов’язані негайно її задекларувати. Зробити це можна в будь-якому підрозділі поліції або звернувшись до поліцейського офіцера громади, який допоможе пройти всі етапи процедури”.
Перелік документів, необхідних для декларування вогнепальної зброї та боєприпасів:
– письмова заява;
– паспорт громадянина України або ID-картка, витяг про місце проживання/реєстрації, ідентифікаційний номер;
– фотографія розміром 3,5 × 4,5 см.