На Івано-Франківщині триває кампанія з декларування зброї

Від початку 2025 року до поліції Івано-Франківщини 132 громадян задекларували вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області

Серед задекларованої зброї – 27 автоматів, 14 карабінів, 94 мисливських гладкоствольних рушниць, 7 пістолетів, 4 одиниці комбінованої зброї та понад 6500 набоїв різного калібру.

Окрім того, 12 одиниць зброї та 410 боєприпасів громадяни добровільно здали без декларування.

Поліція нагадує:

“У разі виявлення або набуття вогнепальної зброї та боєприпасів, громадяни зобов’язані негайно її задекларувати. Зробити це можна в будь-якому підрозділі поліції або звернувшись до поліцейського офіцера громади, який допоможе пройти всі етапи процедури”.

Перелік документів, необхідних для декларування вогнепальної зброї та боєприпасів:

– письмова заява;

– паспорт громадянина України або ID-картка, витяг про місце проживання/реєстрації, ідентифікаційний номер;

– фотографія розміром 3,5 × 4,5 см.