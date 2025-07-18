“Я — вже бандерівець”: як блогер-мільйонник з Іраку живе в селі на Івано-Франківщині

Іракець Мустафа Фаваді приїхав до України у 2018 році, щоб вести блог у YouTube та фінансово допомагати своїй матері. Він жив у шести різних великих містах, відтак зрозумів, що хоче мешкати в автентичній українській хаті в селі. Тож чоловік переїхав у Демешківці, що на Івано-Франківщині, й оселився у 66-річному опільському будинку.

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Мустафа Фаваді розповів Суспільному про сільський побут, українську мову, а також поділився думками про російсько-українську війну.

Мустафа Фаваді приїхав до України у 2018 році. Суспільне Івано-Франківськ

“Тут можна вивчити мову й робити кращий контент для блогу”

Мустафа Фаваді — родом із Багдаду. Хлопець рано втратив батька, тож забезпечувати сім’ю довелося йому. У 2017 році він започаткував блог на YouTube й почав заробляти перші гроші, щоб допомогти матері. А через рік вирішив поїхати до України, аби розширити контент для аудиторії.

Спочатку Мустафа Фаваді жив у Києві та вивчав російську мову. Потім — в Одесі, Харкові, Луцьку й Рівному. Відтак переїхав до Івано-Франківська.

“В Іраку в мене були три мільйони підписників на YouTube, і виникла ідея поїхати за кордон. Мій друг з Іраку навчається у медичному університеті в Україні й запросив мене приїхати. Розповів, що це — дуже гарна країна. Тут можна вивчити мову, спілкуватися з людьми й робити кращий контент для блогу. Коли я переїхав до Івано-Франківська, почав вивчати українську. Я — вже бандерівець”, — розповідає Мустафа Фаваді.

“Ніхто не вірив, що я зможу жити в селі”

Чотири роки чоловік жив в Івано-Франківську. Коли кількість підписників блогу досягла шести мільйонів, вирішив змінити стиль життя — переїхати в село та відновлювати стару українську хату.

Хата у Демешківцях, яку орендує Мустафа Фаваді. Суспільне Івано-Франківськ

Восени 2024 року Мустафа Фаваді оселився у Демешківцях Галицької громади. Там він орендує оселю, збудовану у 1959 році. Планує її викупити та наступної весни садити город і вести господарство.

“Ніхто не вірив, що я зможу жити в селі. Друзі та колишня дівчина казали: “Що ти будеш робити сам у селі? Ти — іноземець, тобі буде важко”. В цій хаті не було води та каналізації, лише газ і світло. Треба було все штукатурити та ремонтувати. Але я вирішив все сам робити, знімати цей процес на відео і створювати контент на YouTube. Мені це “по фану””, — каже блогер Мустафа.

Як Мустафа ремонтує хату та облагороджує територію біля неї

Хата Мустафи. Суспільне Івано-Франківськ

Мустафа Фаваді у своєму дворі. Суспільне Івано-Франківськ

Фактурна штукатурка, яку зробив Мустафа Фаваді. Суспільне Івано-Франківськ

Кухня у оселі Мустафи. Суспільне Івано-Франківськ

Кімната у оселі Мустафи. Суспільне Івано-Франківськ

Спальня. Суспільне Івано-Франківськ

Тераса, яку облаштовує Мустафа Фаваді. Суспільне Івано-Франківськ

Хата Мустафи. Суспільне Івано-Франківськ

Мустафа Фаваді у своєму дворі. Суспільне Івано-Франківськ

Чоловік пофарбував стіни ззовні та всередині оселі. На одній з них зробив фактурну штукатурку. Самостійно зібрав меблі для кухні та кімнат, облаштував ванну і гардеробну.

“Також я сам поставив ламінат на підлогу. Замовив плиту “під порізку” та склав тумбочки й шухляди. Зверху поставив стільницю. Пофарбував старі тумбочки й прикріпив на стіну. Тепер тримаю в них посуд. Умивальник зробив біля вікна, щоб дивитися на сад, коли мию. Ліжко в спальні теж сам збирав. В іншій кімнаті зараз спортзал, але хочу там облаштувати студію: поставлю комп’ютер, щоб монтувати відео для YouTube. Спортзал зроблю у стодолі, вже залив там фундамент”, — розповідає Мустафа Фаваді.

Чорнобривці, які посадив Мустафа Фаваді. Суспільне Івано-Франківськ

Окрім того, Мустафа облагороджує територію — косить траву в саду, де ростуть груші, сливи, вишні та виноград. Посадив квіти та облаштовує терасу.

“Зробив декор у саду з коліс. Почистив, пофарбував їх. Посадив чорнобривці, парканчик зробив. На подвір’ї є криниця. У неї поставив помпу — тепер у хаті є вода. Потім купив бойлер. Раніше було дуже важко: набирав воду в криниці та грів, але зараз все добре. Залишилося ще зробити каналізацію і хата готова”, — говорить Мустафа Фаваді.

Мустафа Фаваді біля криниці. Суспільне Івано-Франківськ

У село чоловік привіз свою домашню улюбленицю — кішку Люсю. Зараз на його обійсті живуть шість дорослих котів та ще кілька кошенят.

“Спочатку у мене була лише одна кішка, але в селі вона познайомилася із сусідським котом і привела мені перших кошенят. Одне з них — Тама, яка вже теж народила двох кошенят. Скоро потрібна буде “школа для котиків”. Якось сусідка сказала, що мій кіт загриз її качку. Я кажу: у мене — маленькі котики, вони не могли цього зробити, але зʼясували, що шкоду наробив інший кіт”, — пригадує Мустафа Фаваді.

Котики Мустафи. Суспільне Івано-Франківськ

Дружить із сусідами та дегустує українські страви

Мустафа каже, що в Україні — дуже гостинні люди. Він часто спілкується із сусідами. Вони пригощають чоловіка місцевими стравами, а він допомагає їм садити город.

“Усі сусіди дуже хороші. Ми познайомилися одразу в перший день, коли я приїхав. Пригощали голубцями, холодцем, варениками, компотом. Одного разу сусідка принесла мені холодець, сказала що це — страва з м’яса. Але я забув назву, і коли вже скуштував, пішов до неї подякувати. Кажу: бабусю, дуже дякую за молодець. Вона відповідає: “Холодець”. Я забув трошки. Це було смішно”, — говорить Мустафа Фаваді.

Вареники, які приготувала сусідка Марія Орнат. Суспільне Івано-Франківськ

Сусідка Марія Орнат розповідає, що хата, в якій зараз живе Мустафа, пустувала 10 років. У селі — мало молоді й багато будинків, в яких ніхто не мешкає.

“Мустафа — добрий, вихований хлопець, гарно спілкується, дуже хоче всім допомогти. Займається спортом та не вживає алкоголю. Вивчив українську мову. Він нам допомагає, а ми — йому”, — розповідає Марія Орнат.

Сусідка Мустафи Марія Орнат. Суспільне Івано-Франківськ

“Я живу в Україні, тому розмовляю українською”

Після десяти місяців життя в селі Мустафа вивчив багато діалектних слів. А щоб повністю опанувати українську мову, намагається постійно спілкуватися нею і вивчати мінімум п’ять нових слів у день.

“Коли я вперше почув українську мову, думав, що буде дуже важко. Але, слава Богу, почав спілкуватися. Я щодня вчу нові слова. В селі трошки мова важка для мене, але я вже більше розумію. Наприклад, я знав лише слово “картопля”. Зараз знаю: “бульба”, “мандибурка”, “ріпа” та “бараболя”. Мова — як море, треба вчити багато слів. Мені в TikTok під відео люди дякують, що я розмовляю українською. Не треба мені дякувати, я живу в Україні, тому розмовляю українською”, — каже Мустафа Фаваді.

Мустафа Фаваді. Суспільне Івано-Франківськ

“Все буде Україна”

Мустафа пригадує війну в Іраку та розповідає, що відчував, коли вперше побачив ракети в Україні.

“Коли я був маленький і жив в Іраку, була війна зі США. Я все бачив і пам’ятаю. Це був жах, дуже страшно. І зараз мені важко, коли бачу війну в Україні. Тут Бурштин недалеко. Одного ранку побачив, як летіли дві ракети. Я йшов вулицею з котиком, було дуже страшно. Коли почув звук вибуху, думав, що вікна повилітають. Побачив сусідку, вона була дуже сумною і плакала. Каже: “Бачиш, Мустафо, яка ситуація?” Це було дуже важко. Я хочу, щоб війна закінчилася. Я сподіваюся, що скоро все буде добре. Все буде Україна”, — додає Мустафа Фаваді.