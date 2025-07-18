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На Запоріжжі загинув воїн з Івано-Франківської громади Голодюк Ігор

Автор: Оксана Марушкевич
18/07/2025 19:30
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12 липня 2025 року, під час виконання бойового завдання в районі села Малинівка, Пологівського району Запорізької області, загинув працівник відділу охорони КП «Муніципальна інспекція «Добродій», захисник України – сержант Ігор Голодюк (08.02.1975 р.н.).

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Пише Правда.іф з посиланням на Муніципальну інспекцію.

Ігор Петрович проходив службу старшим стрільцем у військовій частині А7154, 78 батальйоні 102-ї бригади територіальної оборони.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та бойовим побратимам загиблого.

Вічна пам’ять і шана Герою!