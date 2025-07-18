На Запоріжжі загинув воїн з Івано-Франківської громади Голодюк Ігор

12 липня 2025 року, під час виконання бойового завдання в районі села Малинівка, Пологівського району Запорізької області, загинув працівник відділу охорони КП «Муніципальна інспекція «Добродій», захисник України – сержант Ігор Голодюк (08.02.1975 р.н.).
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Пише Правда.іф з посиланням на Муніципальну інспекцію.
Ігор Петрович проходив службу старшим стрільцем у військовій частині А7154, 78 батальйоні 102-ї бригади територіальної оборони.
Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та бойовим побратимам загиблого.
Вічна пам’ять і шана Герою!