У Надвірній вантажівка в’їхала в огорожу приватного житлового будинку. ФОТО

У Надвірній на врегульованому світлофорному обʼєкті, на перехресті Соборна – Січинського, трапилась ДТП за участі вантажного автомобіля, який зніс металевий паркан біля приватного житлового будинку.

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Зіновія Андрійовича.

“ДТП на врегульованому світлофорному обʼєкті, на перехресті Соборна – Січинського. Богу дякувати, що всі живі! Але як на врегульованому перехресті, де встановлений світлофорний обʼєкт? Або швидкість і вага металу, при тому що водій, не скинув швидкість на повороті, або технічний стан авто”, – повідомив мер.