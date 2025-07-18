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Вантажівка з металами застрягла на узбіччі дороги.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Надвірній вантажівка в’їхала в огорожу приватного житлового будинку. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
18/07/2025 19:15
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У Надвірній на врегульованому світлофорному обʼєкті, на перехресті Соборна – Січинського, трапилась ДТП за участі вантажного автомобіля, який зніс металевий паркан біля приватного житлового будинку.

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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Зіновія Андрійовича.

“ДТП на врегульованому світлофорному обʼєкті, на перехресті Соборна – Січинського. Богу дякувати, що всі живі! Але як на врегульованому перехресті, де встановлений світлофорний обʼєкт? Або швидкість і вага металу, при тому що водій, не скинув швидкість на повороті, або технічний стан авто”, – повідомив мер.

В результаті аварії – пошкоджена приватна будівля і частина світлофорного обєкта.

Постраждалих у ДТП немає.

Вантажівка в'їхала в стіну будинку, аварія.