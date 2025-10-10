На війні загинув прикарпатський солдат Іван Семків

Вигодська селищна територіальна громада повідомила про загибель свого земляка — солдата Семківа Івана Богдановича, 1980 року народження, жителя села Шевченкове.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Вигодську селищну раду.

Іван Семків був призваний на військову службу за мобілізацією 14 березня 2022 року.

Він служив старшим (стрільцем-)-снайпером 3-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 6-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону військової частини.

Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Однак, надійшло офіційне підтвердження, що Герой загинув 9 червня 2024 року поблизу населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області.