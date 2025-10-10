У Калуші поліція притягнула до відповідальності 41-річного чоловіка за знущання над матір’ю

Поліцейські Калуського районного відділу поліції на Івано-Франківщині завершили досудове розслідування стосовно домашнього насильника, який ігнорував пробаційний нагляд і відмовлявся проходити програму для кривдників.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Калуський районний відділ поліції.

Під час слідства встановлено, що чоловік протягом тривалого часу застосовував домашнє насильство до матері.

За вчинене суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на два роки, а також зобов’язав пройти програму для кривдників.

Втім порушник без поважних причин ухилявся від проходження програми та відбування покарання, чим порушив вимоги судового рішення.

Дізнавач Калуського районного відділу поліції повідомив фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних проступків, передбачених за ч. 3 ст. 389 (ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі), та ст. 390-1 (невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Калуська окружна прокуратура.

Довідка. Ухилення засудженого від відбування покарання у виді пробаційного нагляду карається обмеженням волі на строк до трьох років.

Умисне невиконання обмежувальних заходів або умисне невиконання обмежувальних приписів, або умисне ухилення від проходження програми для кривдників особою, щодо якої такі заходи застосовані судом, карається пробаційним наглядом на строк до двох років або обмеженням волі на той самий строк.