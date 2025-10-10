Надвірна попрощається з Героєм Анатолієм Коржем

У п’ятницю, 11 жовтня 2025 року, Надвірна зустрічатиме свого загиблого Героя — Коржа Анатолія Васильовича, 09.01.1980 року народження.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Зіновія Андрійовича.

Анатолій Корж, уродженець Маріуполя та житель міста Надвірна, востаннє повертається додому, щоб громада могла віддати йому останню шану.

Орієнтовний час та маршрут проходження траурного кортежу:

10:30 год: процесія проїде через м. Івано-Франківськ, а також села Цуцилів, Перерісль, Лісна Тарновиця та Назавизів.

11:00 год: прибуття до м. Надвірна (рух вулицями Шухевича та Мазепи).

11:20 год: у церкві Воздвиження Чесного Хреста розпочнеться чин похорону.

Опісля траурний кортеж вирушить на кладовище.