На війні загинув прикарпатський воїн Богдан Головатий

Вдалося ідентифікувати полеглого у бою на Донеччині військовослужбовця Богдана Головатого з Івано-Франківщини, який вважався зниклим безвісти майже дев’ять місяців.

Богдан Головатий народився у селі Антонівка у 1987 році. Боєць служив навідником гранатометного взводу 33 окремої механізованої бригади, повідомив засновник проєкту “Типовий Тлумач” Петро Пісак, пише Тлумацька міська рада.

Військовий прийняв свій останній бій 17 лютого 2025 року поблизу села Дачне Покровського району Донецької області.