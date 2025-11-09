ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На війні загинув прикарпатець Петро Бабельський

Автор: Уляна Роднюк
Портрет чоловіка на нейтральному тлі
6 листопада 2025 року у лікарні Дніпра від отриманого на фронті поранення помер Петро Бабельський — боєць із Дубовецької громади Івано-Франківщини.

Петро Бабельський народився 16 серпня 1980 року у селі Лани. Служив у лавах Збройних сил України водієм-електриком роти безпілотних авіаційних комплексів, пише Ратуша.

«Під час виконання бойового завдання 3 листопада 2025 року отримав поранення поблизу села Рай-Олександрівка Краматорського району Донецької області»

Воїн помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. У загиблого залишилися дружина та дві доньки.

Джерело(а) інформації

www.ratusha.if.ua

