Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.25

Автор: Уляна Роднюк
Бойові танки на грязьовому полі бою
Станом на 09.11.25 ворог втратив 1 151 070 особового складу (+970) ociб

танків / tanks – 11 335 (+5) од.

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 545 (+1) оД.

артилерійських систем / artillery systems – 34 340 (+19) од.

РСЗВ / MLRS – 1538 (+0) од.

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1239 (+0) од.

літаків / aircraft – 428 (+0) од. гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational- tactical level – 79 368 (+440) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 3 926 (+8) од. кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од. 

підводні човни / submarines – 1 (+0) од. автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 66 880 (+85) 0Д.

спеціальна техніка / special equipment – 3 993 (+0) ОД.

Дані уточнюються / Data are being updated, пише Генеральний штаб ЗСУ. 

