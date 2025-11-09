На війні загинув воїн Володимир Микитишин

Ланчинська громада втратила свого захисника — підтверджено загибель старшого солдата Володимира Микитишина, який поліг 29 жовтня 2025 року на Донеччині.

Володимир Микитишин народився 4 серпня 1991 року, пише Ратуша.

Воїн загинув поблизу селища Виїмка Соледарської громади Бахмутського району Донецької області, виконуючи бойове завдання.

“Володимир віддав найдорожче — своє життя — за мир і свободу рідної землі. За те, щоб ми могли жити під мирним небом. Його подвиг — це приклад безмежної любові до Батьківщини, це біль, який назавжди залишиться у наших серцях”