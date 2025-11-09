ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

«Пакунок школяра»: на Прикарпатті допомогу отримали понад 9000 сімей

Автор: Уляна Роднюк
Кольорові канцелярські прилади на зеленому фоні
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Загальна сума 46,1 млн грн.

Вони мають можливість отримати одноразову допомогу у розмірі 5 000 грн на придбання дитячого одягу, взуття, канцтоварів та книг.

Загалом в Україні кількість прийнятих заявок перевищила 238 тисяч, пише Світлана Онищук Голова Івано-Франківської ОВА.

203 тисячі сімей оформили їх через застосунок «Дія», ще понад 35 тисяч — у сервісних центрах Пенсійного фонду.

Виплати вже отримали понад 188 тисяч родин, а загальна сума профінансованої допомоги перевищує 946 млн грн.

Подати заяву можна до 15 листопада 2025 року — у застосунку «Дія» або у відділенні ПФУ.

СХОЖІ НОВИНИ