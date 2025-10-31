На війні загинув спецпризначенець з Івано-Франківщини Дмитро Грекуляк

У жовтні 2025 року стало відомо про загибель Дмитра Грекуляка з Івано-Франківщини, який з липня 2025 року вважався зниклим безвісти.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Кутської селищної ради.
Дмитро Грекуляк народився 3 листопада 2000 року. Жив у селі Старі Кути Івано-Франківської області.
Боєць добровільно пішов на фронт. Служив командиром відділення одного з батальйонів спеціального призначення. Мав звання молодшого сержанта.
Військовослужбовець загинув під час бойового завдання поблизу села Катеринівка Донецької області.
Дмитро Грекуляк з 1 липня 2025 року вважався зниклим безвісти. Згідно з постановою Головного управління Національної поліції Київської області від 29 жовтня 2025 бійця визнали офіційно загиблим.
“Кутська селищна рада та вся громада висловлюють глибокі й щирі співчуття родині, друзям, побратимам та усім, хто знав та любив Дмитра. Розділяємо ваш невимовний біль втрати”, — йдеться у дописі.