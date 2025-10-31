На війні загинув спецпризначенець з Івано-Франківщини Дмитро Грекуляк

У жовтні 2025 року стало відомо про загибель Дмитра Грекуляка з Івано-Франківщини, який з липня 2025 року вважався зниклим безвісти.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Кутської селищної ради.

Дмитро Грекуляк народився 3 листопада 2000 року. Жив у селі Старі Кути Івано-Франківської області.

Боєць добровільно пішов на фронт. Служив командиром відділення одного з батальйонів спеціального призначення. Мав звання молодшого сержанта.

Військовослужбовець загинув під час бойового завдання поблизу села Катеринівка Донецької області.

Дмитро Грекуляк з 1 липня 2025 року вважався зниклим безвісти. Згідно з постановою Головного управління Національної поліції Київської області від 29 жовтня 2025 бійця визнали офіційно загиблим.