Франківськ об’єднався заради здоров’я: містяни перевірили свій стан під час акції

Вчора на Вічевому майдані пройшла масштабна профілактична акція «День здоров’я», організована за ініціативи ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ».

Під час заходу 712 мешканців та гостей міста отримали 1247 безкоштовних медичних послуг. Акція традиційно об’єднала фахівців різних медичних напрямів, які проводили консультації, скринінгові дослідження та профілактичні огляди.

Результати акції:

15 швидких тестів на вірусний гепатит В – позитивних не виявлено;

15 швидких тестів на вірусний гепатит С – позитивних не виявлено;

12 осіб пройшли тестування на ВІЛ/СНІД – усі результати негативні;

швидке тестування на COVID-19 – 17 осіб;

консультації сімейного лікаря, кардіолога, психолога та педіатра – 291;

профілактичні щеплення проти дифтерії та правця – 10 доз;

електрокардіограма з розшифруванням – 58, з них у 24-х пацієнтів виявлені відхилення, 4-х скеровано на додаткові обстеження;

вимірювання рівня глюкози в крові – 180 осіб, у 34-х рівень перевищував норму;

вимірювання артеріального тиску – 227 осіб, у 57-х виявлені відхилення;

пульсоксиметрія – 231 дослідження, у 3-х осіб виявлено відхилення;

антропометричні вимірювання (маса тіла, зріст, ІМТ, об’єм талії) – 191 особа, у 37-х – відхилення від норми.

У рамках Всесвітнього дня боротьби з інсультом фахівці відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб надали консультації щодо профілактики інсультів, факторів ризику та ознак, які вимагають негайного звернення по медичну допомогу. Також було розповсюджено понад дві тисячі інформаційних матеріалів.