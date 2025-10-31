Скільки разів у Франківську повідомляли про мінування судів від початку великої війни

Протягом 2022-2025 років у Господарський суд Івано-Франківської області, Івано-Франківський апеляційний суд та Івано-Франківський окружний адміністративний суд надходило 160 неправдивих повідомлень про мінування. З них у 2025 році — 95 разів. Загалом від початку року поліцейські Івано-Франківщини отримали понад 809 повідомлень про замінування.

Такі дані надали голови судів у відповідях на інформаційні запити Суспільного.

Як фейкові мінування вплинули на роботу судів — читайте у матеріалі.

Господарський суд Івано-Франківської області

До Господарського суду Івано-Франківської області упродовж 2022-2025 років надійшло 75 повідомлень про мінування:

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

у 2022 — повідомлень не було;

у 2023 — 2;

у 2024 — 7;

у 2025 (станом на 20 жовтня) — 66.

Жодне з повідомлень про мінування не підтвердилося, повідомив голова Господарського суду Івано-Франківської області Павло Шкіндер. За його словами, такі випадки ускладнюють роботу суду через потребу виклику правоохоронців та відповідних служб для перевірки приміщень, а також прилеглої території. Через це доводиться переносити засідання, що може стати причиною до порушення термінів розгляду судових справ.

Через повідомлення про мінування у Господарському суді Івано-Франківської області з 2022 по 2025 рік відклали 99 судових справ, з них — 88 у 2025 році. У 2024 через це переносили дев’ять засідань, у 2023 — два.

Івано-Франківський апеляційний суд

З 2022 по 2025 рік Івано-Франківський апеляційний суд отримав 72 повідомлення про мінування:

у 2022 — повідомлень не було;

у 2023 — 16;

у 2024 — 33;

у 2025 (станом на 20 жовтня) — 23.

Через інформацію про мінування доводиться переносити судові засідання у цивільних, кримінальних справах та справах про адмінпорушення, відповів голова Івано-Франківського апеляційного суду Віталій Девляшевський. Окремий облік відкладених судових засідань там не ведуть.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд

Упродовж великої війни 13 повідомлень про мінування надійшло до Івано-Франківського окружного адміністративного суду:

у 2022 — повідомлень не було;

у 2023 — повідомлень не було;

у 2024 — 7;

у 2025 (станом на 20 жовтня) — 6.

“Такі повідомлення суттєво порушують роботу суду, спричиняючи тимчасове призупинення його роботи. Зокрема, працівники не виконують прийом і видачу документів, кореспонденції, не працює канцелярія, відкладаються судові засідання, через це відбувається порушення строків їх розгляду”, — написав голова суду Остап Тимощук.

З 2022 по 20 жовтня 2025 року через неправдиві повідомлення про мінування відклали 13 судових засідань.

В Івано-Франківському міському суді не ведуть звітності щодо “замінувань”, повідомили у відповіді на інформаційний запит Суспільного.

Які будівлі найчастіше “мінували” на Франківщині: дані поліції

Станом на 29 жовтня 2025 року поліцейські Івано-Франківщини отримали понад 800 повідомлень про замінування, розповіла Суспільному керівниця сектору комунікації поліції в області Христина Максимчак.

“За фактом свідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян порушені кримінальні провадження. Варто зазначити, що під час надходження повідомлень про можливі замінування у правоохоронних органів вироблений алгоритм дій”, — говорить Христина Максимчак.

Неправдиві повідомлення про “замінування” стосувалися освітніх закладів, будівель місцевої влади, бізнес-центрів, редакцій медіа, судів, приватних компаній.

Що робити, якщо надійшло повідомлення про замінування

У разі отримання повідомлення про замінування потрібно телефонувати за номерами 102 або 101. Дотримуйтеся вказівок, які нададуть диспетчери цих служб, продовжує керівниця сектору комунікації поліції в області.

“Якщо ви перебуваєте у будівлі, яка нібито замінована, сприймайте загрозу серйозно, але не панікуйте. Уважно слухайте команди, які допоможуть вам знайти найкоротший шлях на вулицю”, — рекомендує Христина Максимчак.

На вулиці потрібно якнайдалі відійти від приміщення. Зазвичай майданчик для евакуйованих визначають профільні служби, які прибули на місце, або відповідальні за безпеку об’єкта. Тому потрібно дотримуватися їхніх інструкцій.

Якщо йдеться про евакуацію з робочого або з навчального закладу, потрібно дочекатися, поки спеціалізовані служби обстежать будівлю та дадуть дозвіл повернутися.

Яке покарання передбачає повідомлення про неправдиве мінування

Стаття 259 Кримінального кодексу України передбачає покарання псевдомінерам на строк від двох до восьми років ув’язнення, залежно від рівня важкості злочину.