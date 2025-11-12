На війні загинув військовий Юрій Підгайний з Івано-Франківщини

8 листопада 2025 року на Покровському напрямку загинув військовослужбовець зі села Заланів Рогатинської громади Юрій Підгайний.

Про смерть бійця повідомили на Facebook-сторінці Заланівської гімназії імені Осипа Микитки.

Юрій Підгайний народився 6 травня 1991 року. У 2006 році він закінчив Заланівську школу.

“Ще з дитинства хлопець вирізнявся з-поміж однолітків: ріс цікавим, допитливим, надзвичайно спостережливим, його світ був повен відкриттів. Завдяки доброті та щирості характеру, Юрчик (так називали його) мав багато друзів, які згадують його надійність, відповідальність та готовність прийти на допомогу”, — йдеться у дописі. Реклама: Місцеві пропозиції Альянс Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську! НА САЙТ(099) 116 72 28

Після закінчення Бурштинського енергетичного фахового коледжу Юрій Підгайний працював у Києві на підприємстві з виготовлення меблів.

“В Юрія були справді золоті руки, руки майстра-творця. Він був талановитим столяром, який перетворював звичайне дерево на витвори мистецтва. Кожен його виріб мав у собі тепло душі та бездоганну якість, стаючи його маленьким рукотворним спадком. На роботі його цінували й поважали усі за професіоналізм, за чесність та неперевершену майстерність”, — згадують односельці Юрія Підгайного.

1 червня 2024 року чоловік долучився до лав 152 окремої єгерської бригади. Він служив у 2 роті батальйону безпілотних систем. Боєць воював на Покровському напрямку, де отримав перше поранення.

Навесні 2025 року Юрій Підгайний виконував бойові завдання на Курському напрямку. Там був поранений вдруге.

Після реабілітації він повернувся на Покровський напрямок. Військовослужбовець загинув 8 листопада внаслідок удару російського дрона.