Спаській громаді передали новий шкільний автобус 

Він підвозитиме 67 учнів до Липовецького ліцею із сіл Суходіл та хутора Мичище. Це особливо важливо, адже дотепер дітей перевозить автобус 2003 року випуску, який працює на межі технічного ресурсу.

Загалом у громаді 167 дітей потребують підвезення до закладів загальної середньої освіти. Цю послугу забезпечують два «школярики», які щодня здійснюють кілька рейсів, пише Правда з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

Закупівля нового транспорту здійснена в межах Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус» та Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024–2030 роки.