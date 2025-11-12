ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті мандрівник власноруч облаштував маршрут до трьох водоспадів

Автор: Олег Мамчур
Осінній ліс і водоспади в Карпатах
44-річний Сергій Юдичев з Брошнів-Осади, що на Івано-Франківщині, створив туристичний маршрут до трьох водоспадів: Ілемнянського, Гуркала Ілемського та Магури. Він встановив вказівники, розчистив стежки та облаштував поручні на спусках.

Про популяризацію нового маршруту Сергій Юдичев розповів Суспільному.

Ідею мандрівник запозичив у місцевих волонтерів, які прокладали стежки та маркували маршрути в Осмолоді.

“Маршрут один — це дорога до трьох водоспадів. Один із них — за два кілометри від селища, інші два водоспади — приблизно за вісім. По всьому маршруту я встановив шість вказівників”, — розповідає Сергій Юдичев.

Водоспад Ілемнянський, природа, туризм, Брошнів-Осада, маршрут

За словами волонтера, під час облаштування маршруту він дослухався до порад досвідчених мандрівників, а також враховував власний досвід походів у гори. Чоловік мандрує Карпатами 17 років.

“Я бачив, як волонтери ставили таблички, і вирішив зробити щось подібне в нашому районі”, — пояснює своє рішення мандрівник.

Маршрут до трьох водоспадів, вказівники, туризм, природа

Для придбання туристичних вказівників Сергій Юдичев організував збір грошей у соціальних мережах. Кошти надсилали волонтери та туристи. Чоловікові вдалося зібрати дві тисячі гривень. Це допомогло волонтеру встановити вказівники на маловідомих маршрутах.

Сергій Юдичев, волонтер, мандрівник, гори, природа, туризм

“Я люблю ходити горами, я туди вже 17 років ходжу. Завжди бачив, що волонтери ставлять таблички, маркують дорогу. І сам вперше так зробив. Я люблю такі “дикі” маршрути, де майже немає туристів, де немає ніякої ні позначки, нічого. Думав, якщо поставлю таблички, хтось побачить і зацікавиться. От тому я це зробив”, — розповідає Сергій Юдичев.

Водоспад Магура, Івано-Франківщина, природа, туризм

Волонтер планує продовжувати облаштовувати туристичні маршрути та маркувати стежки. Чоловік прагне зробити шляхи до водоспадів більш помітними та доступними для туристів.

Джерело(а) інформації

Суспільному

