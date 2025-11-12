На Прикарпатті мандрівник власноруч облаштував маршрут до трьох водоспадів

44-річний Сергій Юдичев з Брошнів-Осади, що на Івано-Франківщині, створив туристичний маршрут до трьох водоспадів: Ілемнянського, Гуркала Ілемського та Магури. Він встановив вказівники, розчистив стежки та облаштував поручні на спусках.

Про популяризацію нового маршруту Сергій Юдичев розповів Суспільному.

Ідею мандрівник запозичив у місцевих волонтерів, які прокладали стежки та маркували маршрути в Осмолоді.

"Маршрут один — це дорога до трьох водоспадів. Один із них — за два кілометри від селища, інші два водоспади — приблизно за вісім. По всьому маршруту я встановив шість вказівників", — розповідає Сергій Юдичев.

За словами волонтера, під час облаштування маршруту він дослухався до порад досвідчених мандрівників, а також враховував власний досвід походів у гори. Чоловік мандрує Карпатами 17 років.

“Я бачив, як волонтери ставили таблички, і вирішив зробити щось подібне в нашому районі”, — пояснює своє рішення мандрівник.

Для придбання туристичних вказівників Сергій Юдичев організував збір грошей у соціальних мережах. Кошти надсилали волонтери та туристи. Чоловікові вдалося зібрати дві тисячі гривень. Це допомогло волонтеру встановити вказівники на маловідомих маршрутах.

“Я люблю ходити горами, я туди вже 17 років ходжу. Завжди бачив, що волонтери ставлять таблички, маркують дорогу. І сам вперше так зробив. Я люблю такі “дикі” маршрути, де майже немає туристів, де немає ніякої ні позначки, нічого. Думав, якщо поставлю таблички, хтось побачить і зацікавиться. От тому я це зробив”, — розповідає Сергій Юдичев.

Волонтер планує продовжувати облаштовувати туристичні маршрути та маркувати стежки. Чоловік прагне зробити шляхи до водоспадів більш помітними та доступними для туристів.