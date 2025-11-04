ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На війні загинув військовий з Франківщини Іван Головчак

Автор: Уляна Роднюк
Портрет чоловіка на тлі українського прапора
У Запорізькій області 16 жовтня 2025 року поліг військовослужбовець Іван Головчак з Івано-Франківщини.

Це трапилося під час бойового завдання поблизу Гуляйполя, пише Більшівцівська селищна рада.

Іван Головчак народився у 1975 році. Він — уродженець Кінашівського старостинського округу.

Чоловіка мобілізували на військову службу у 2023 році. Він служив на посаді стрільця-зенітника зенітного ракетного відділення зенітно-ракетного взводу батальйону територіальної оборони. Іван Головчак захищав Україну від російських військових на Запорізькому напрямку.

З 2024 року боєць разом з дружиною проживав у Гуляйпільській міській громаді на Запоріжжі.

“Низько схиляємо голови в пошані до памʼяті героя, який віддав своє життя за збереження незалежності та територіальної цілісності України, за наше сьогодні та наше майбутнє. Висловлюємо співчуття дружині та сину, рідним, близьким, друзям та побратимам військовослужбовця. Нехай Господь Бог допоможе перенести важкий біль втрати близької людини”, — йдеться у дописі.

Більшівцівська селищна рада.

