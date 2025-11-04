Відомий український телеведучий та режисер Євген Синельников вдруге стане батьком

Телеведучий та режисер Євген Синельников і його дружина Наталія стануть батьками. Радісну новину зірка оголосив у Instagram, опублікувавши допис із нагоди свого 44-го дня народження. Пише Табло ID.

Євген запостив декілька фото з Наталією, в якої вже чималий вагітний животик.

Євген і Наталія скоро стануть батьками

Фото gomeniuk_alex

“Сьогодні мені 44. Багато вітань, багато подарунків, але головний подарунок зробила моя Наталочка… точніше ми вдвох це зробили 🙂 Вже ось-ось я знову стану молодим батьком 🙂 і від цього метелики в животі”, – поділився Синельников.

Кохана зробила Синельникову найцінніший подарунок

Відповідаючи на один із коментарів, де його привітали з майбутнім “козаком” або “козачкою”, Євген зазначив, що буде саме “козачка”.

Подружжя чекає на донечку

Як відомо, в пари вже є по синові від попередніх шлюбів.

Це буде перша спільна дитина Синельникових

Нагадаємо, Євген і Наталія зіграли весілля влітку 2022-го року. Як розказував телеведучий, він освідчився своїй обраниці, коли вони перебували у Бучі під обстрілами російських окупантів.